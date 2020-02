Expertentop bij WHO gepland over coronavirus

In Genève komen volgende week dinsdag en woensdag wereldwijd leidende experten over het coronavirus bij elkaar. Ze zullen alle huidige informatie over de in China uitgebroken longziekte bij elkaar brengen, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tijdens de vergadering wordt niet enkel gesproken over onderzoek en ontwikkeling van therapieën en vaccins, maar ook over mogelijke bronnen van het virus en de overdraagbaarheid. Ook zal het gaan om snellere diagnoses en serologische tests, aldus nog de WHO.

Intussen zijn al meer dan 28.000 mensen in China besmet met het virus. Er vielen ook al meer dan 550 doden.

Bron: Belga