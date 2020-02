Democratische partijleider wil resultaten van caucus Iowa herbekijken

De Democratische partijleider Tom Perez heeft vandaag opgeroepen de resultaten van de presidentiële voorverkiezingen in de staat Iowa opnieuw te bekijken, nadat er fouten aan het licht zijn gekomen in de reeds vrijgegeven cijfers. “Genoeg. Vanwege de problemen die zijn opgedoken (…) en opdat mensen vertrouwen zouden hebben in de resultaten, roep ik de Democratische partij in Iowa op (de resultaten) onmiddellijk opnieuw te bekijken”, aldus een tweet van Tom Perez.

Volgens de voorlopige resultaten, slaande op 97 procent van de “stembureaus”, zijn Bernie Sanders en Pete Buttigieg in een nek-aan-nekrace verwikkeld.

Bron: Belga