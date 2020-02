Crevits richt taskforce ruimtevaart op

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) gaat een taskforce ruimtevaart oprichten. Dat in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld). De geplande taskforce moet onder meer opvolgen in hoeverre de federale overheid intekent op Europees ruimteprogramma die belangrijk zijn voor Vlaamse bedrijven. Een ander aandachtspunt is de opvolging van de Vlaamse deelname aan het subprogramma “ruimte” van het toekomstige Horizon Europe programma. Met dat programma financiert de Europese Unie onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2027.

Vlaanderen slaagt er volgens minister Crevits steeds beter in om ESA-middelen binnen te halen, maar het beoogde aandeel van 55 procent voor Vlaanderen wordt nog niet gehaald. Momenteel gaat het om 43 procent. Er zijn in Vlaanderen ruim 30 bedrijven en organisaties actief in de ruimtevaart-industrie. Ze vertegenwoordigen een globale omzet van om en bij de 350 miljoen euro waarvan een belangrijk deel voor ruimtevaart.

bron: Belga