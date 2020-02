Copa del Rey – Na Real Madrid ook Barcelona uitgeschakeld

Na Real Madrid is ook Barcelona uitgeschakeld in de Copa del Rey. De formatie van de nieuwe coach Quique Setién verloor met 1-0 bij Athletic Bilbao. Inaki Williams scoorde in blessuretijd het winnende doelpunt. Voor Barcelona liet kapitein Lionel Messi twee grote kansen onbenut. Eerder op de avond won real Sociedad verrassend met 3-4 bij Real Madrid. Ook CD Mirandes, een middenmoter in de tweede klasse, en Granada bereikten de halve finales.

De voorbije zes jaar stond dertigvoudig bekerwinnar Barcelona telkens wel in de finale. Vorig jaar verloor het daarin met 2-1 van Valencia. Dat noch Barcelona, noch Real Madrid de finale speelden, is geleden van 2010. Toen won Sevilla een finale tegen Atletico Madrid (2-0).

bron: Belga