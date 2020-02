Auto rijdt in op mensen in Jeruzalem: 12 Israëlische soldaten gewond

Twaalf van de veertien mensen die gewond zijn geraakt nadat een auto was ingereden op mensen in Jeruzalem, zijn militairen. Het Israëlische leger spreek van een “terrorist”, die “zijn voertuig in de richting van Israëlische soldaten heeft gestuurd”. Eén soldaat is zwaargewond geraakt. “De politie heeft bevestigd dat de daad een terroristische achtergrond heeft”, aldus politiewoordvoerder Micky Rosenfeld.

De aanval gebeurde in een populair uitgaansgebied, niet ver van de Palestijnse wijken in Oost-Jeruzalem, en vond plaats rond 1.45 uur lokale tijd (00.45 uur Belgische tijd). Een van de gewonden, een twintiger, werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De dertien andere slachtoffers waren lichtgewond en werden ook opgenomen in het ziekenhuis.

De bestuurder van de wagen sloeg op de vlucht en wordt nog gezocht door de politie.

Sinds de Amerikaanse president Donald Trump zijn vredesplan voor de Palestijnen en Israël heeft gepresenteerd, is de spanning in de regio opgelopen.

Bron: Belga