ATP Montpellier – David Goffin in kwartfinales tegen Pierre-Hugues Herbert

David Goffin (ATP-10) neemt het vrijdag in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Montpellier (542.695 euro) op tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP-67). Die schakelde donderdag de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP-21) in 1 uur en 48 minuten met 7-6 (7/2) en 7-5 uit. Eerder op de dag nam Goffin, tweede reekshoofd op het hardcourt in Zuid-Frankrijk, in 1 uur en 47 minuten met 6-3 en 7-6 (11/9) de maat van de Kazach Alexander Bublik (ATP-54).

Tegen Herbert speelde Goffin vier keer eerder en telkens trok de 29-jarige Luikenaar aan het langste eind. Recent schakelde hij de 28-jarige Fransman nog in de tweede ronde van het Australian Open met 6-1, 6-4, 4-6, 1-6 en 6-3 uit.

.

bron: Belga