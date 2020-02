Anderlecht moet het in Gent zonder Vincent Kompany doen

Anderlecht kan morgenavond op de 25e speeldag van de Jupiler Pro League in Gent geen beroep doen op Vincent Kompany. Hij maakt geen deel uit van de selectie, die paars-wit deze avond op zijn website plaatste. Kompany was al de hele week afwezig op training. Enkele maanden geleden, toen Anderlecht naar Oostende moest, zat Kompany ook niet in de selectie die op de site van paars-wit werd gepubliceerd. Hij verscheen toen wel gewoon aan de aftap.

Antoine Colassin, die met een blessure aan de achillespees kampt, zit wel in de selectie. Hij gaat volgende week pas onder het mes. Ook nieuwkomers Dejan Joveljic en Marko Pjaca maken deel uit van de selectie van coach Frank Vercauteren. De 18-jarige verdediger Lucas Lissens maakt voor de eerste keer deel uit van de groep.

Anderlecht is momenteel negende met 33 punten, op 4 punten van de top zes en Play-off I. Gent, dit seizoen ongeslagen in eigen huis, is tweede met 48 punten.

bron: Belga