WTF! Vrouw stuurt selfie naar vriendinnen, die AKELIG detail ontdekken

Een Britse vrouw deelde onlangs een selfie in een vriendinnengroep na een avondje uit. Haar vriendinnen wezen haar op een gigantische spin die in haar kap zat zonder dat ze het wist.

Olivia Nunn ging onlangs een avondje feesten met haar vriendinnen. De volgende dag had ze een stevige kater, en om dat duidelijk te maken aan haar vriendinnen, stuurde ze een selfie naar hen. Die schrokken zich een ongeluk toen ze zagen dat er een enorme spin in haar kap zat.

Hoewel de jonge vrouw uit de Engelse stad Middlesbrough aanvankelijk niet doorhad dat het achtpotige beestje haar vergezelde, bleef ze er opvallend rustig onder. “Ik ben oké. Spinnen zijn mijn vrienden”, stuurde ze haar vriendinnen.

Een vriendin deelde de foto op Twitter, waar hij viraal ging. Heel wat mensen vonden het straf dat Olivia zo kalm kon blijven onder de gegeven omstandigheden.

Friend spots creepy detail in girl’s selfie who failed to notice she’s not alone https://t.co/IdZsyDqKcb pic.twitter.com/F0oDXdaQ5e

Olivia Nunn, who was feeling slightly worse for wear after a big night out with the girls, sent a selfie to the group chat – but had failed to notice an unwelcome guest hiding in her hood pic.twitter.com/ffkmoSucPC

