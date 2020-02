VIDEO. Deze vier koppels gaan de ‘Temptation Island’-uitdaging aan

Binnenkort kunnen we weer genieten van een nieuw seizoen van ‘Temptation Island’. Daarin zullen de volgende koppels moeten zien de weerstaan aan de ultieme verleiding…

We zitten intussen al aan het twaalfde seizoen van ‘Temptation Island’, dat binnenkort uitgezonden wordt op VIJF. Maar welke koppels gaan de ultieme relatietest aan? Wel, twee Vlaamse en twee Nederlandse koppels. Maak kennis met Christian en Angela, Arda en Elke, Gianni en Melissa, en Karim en Roshina.

De Vlaamse koppels

Christian (28) en Angela (26) uit Wilrijk



Angela en Christian zijn al 8 jaar samen, waarvan ze er al 7 samenwonen. Het koppel doet mee aan ‘Temptation Island’ omdat Angela trust issues heeft en erin gelooft dat elke man het ontrouw zijn in zich heeft. ‘Temptation’ is dus een test voor Christian om te bewijzen of hij de verleiding kan weerstaan. Angela kan snel boos worden uit jaloezie en uit haar jaloersheid ontstaan vaak ruzies. Angela vraagt zich soms af of hij degene is waarmee ze oud zal worden. Zowel Christian als Angela gaan de verleiding aan met hun zwoele dansmoves. Maar is hun relatie bestand tegen de sensuele dansmoves van de verleid(st)ers?

Arda (26) en Elke (23) uit Hasselt



Arda en Elke hebben een relatie van 1 jaar en wonen al 7 maanden samen in Hasselt. Elke was vroeger een losbol die vaak uitging en daarbij dan ook een glaasje te veel op had. Wanneer ze te veel gedronken had, werd Elke losser en speelser naar mannen toe. Nu ze Arda heeft, gaat ze bewust minder uit omdat ze weet dat Arda haar moeilijk kan vertrouwen. Arda hoopt dan ook te zien op ‘Temptation Island’ dat Elke zich onder controle kan houden wat betreft alcohol en verleiding. Arda heeft Elke een beloftering gegeven, maar hij wil eerst een goed inkomen hebben en zijn eigen fitnesszaak opstarten. Daarna staan een huis kopen, trouwen en kinderen krijgen op de planning. Is de toekomst van dit stel gebeiteld of strooit de ultieme relatietest roet in het eten?



De Nederlandse koppels

Gianni (27) en Melissa (23) uit Weert



Gianni en Melissa zijn ondertussen een jaar samen. Na 3 maanden hebben ze meteen beslist om samen te gaan wonen. Beide werken ze als energieadviseurs. Vanaf dag één is het vertrouwen bij Melissa in Gianni niet groot en speelt haar jaloezie een grote rol in hun relatie. Niet geheel onterecht aangezien hij in het begin van hun relatie vreemd is gegaan met zijn ex. Gianni gaat regelmatig met vrienden op stap en drinkt dan een glas te veel, natuurlijk verzekert hij Melissa dat er niets gebeurt, al is hij vaak de laatste vier uur van zo’n avond kwijt. Aan Gianni nu om het vertrouwen van Melissa terug te winnen, en waar kan je dat beter bewijzen dan op het eiland der verleiding?

Karim (23) en Roshina (27) uit Someren



Roshina en Karim zijn gek op elkaar, maar het wil hen maar niet lukken om een stabiele relatie op te bouwen. Karim werkt als personal trainer en ook hier wordt Roshina haar vertrouwen vaak op de proef gesteld. Roshina zelf is commercieel ondersteuner. Ze zijn al tweeënhalf jaar samen, maar hun relatie liep niet altijd over rozen. Vanwege enkele misstappen van Karim in het verleden is het voor Roshina haast onmogelijk geworden om hem nog te vertrouwen. In het begin van hun relatie at Karim namelijk van twee walletjes. Roshina heeft Karim daarenboven ook betrapt op een online datingprofiel en webcamseks. Karim wil Roshina laten zien dat ze echt wel de ware is voor hem. Ze zien ‘Temptation Island’ dan ook als een kans om het vertrouwen in de relatie terug op te bouwen. Karim mag zelf bepalen hoe ver hij gaat, Roshina wil alleen maar dat hij respect toont naar haar toe.

Het nieuwe seizoen van Temptation Island, binnenkort op VIJF.