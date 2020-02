Nieuwe superdrug gebruikt verdovingsmiddel voor olifanten

In de Amerikaanse provincie St. Mary Parish, in de staat Louisiana is er een nieuwe, dodelijke drug ontdekt. De drug wordt ‘gray death’ genoemd en bestaat uit heroïne, fentanyl, carfentanil en andere dodelijke opioïden. De ‘super drug’ zou 10.000 keer sterker zijn dan morfine en contact met de huid is dodelijk.

‘Gray death’, een dodelijke drug, kwam voor het eerst voor in de Amerikaanse staten Alabama en Georgia, maar heeft nu zijn weg gevonden naar Louisiana. De stof lijkt op houtskool of kleine stukken beton. Omdat de drug zo krachtig is, kan een aanraking met de stof al genoeg zijn om een overdosis te veroorzaken. Kleine stofdeeltjes kunnen via je poriën in je bloed terecht komen en een miniscule dosis is genoeg om iemand te doden.

De drie grote bestanddelen van ‘gray death’ zijn heroïne, fentanyl en carfentail. Heroïne is al jaren een gesel voor grote gemeenschappen in Amerika. Fentanyl heeft in 2016 alleen al voor 20.000 doden gezorgd. Het derde grote ingrediënt is carfentanil, een product dat wordt gebruikt om grote dieren zoals olifanten te verdoven.

Boodschap van de politie

Het idee dat deze drie stoffen in de ‘super drug’ terug zijn te vinden baart de politie van St. Mary Parish zorgen. “Het zou echt vreselijk zijn om te weten dat een onschuldig iemand of een kind dit zou aanraken zonder te weten wat het is”, zegt David Spencer, woordvoerder van de Sherrif Office van St. Mary Parish.

“We raden het iedereen af om deze drug aan te raken. We weten niet welke schadelijke stoffen er in welke hoeveelheden aanwezig zijn. Meestal worden er bij deze drugs ook naalden gevonden die gevaarlijk kunnen zijn. We willen de mensen van onze gemeenschap ook laten weten dat dit bestaat, en hoe ze er het best om mee kunnen gaan.”