Dokter ontslagen nadat hij 15-jarig meisje in douche stiekem begluurt

Een Britse dokter is van zijn functie ontheven nadat hij een meisje begluurde terwijl ze aan het douchen was. Hij bespiedde haar vanuit de zolder door een gat in het plafond.

Jonathan Fielden uit Bedfordshire kroop in 2016 stiekem op de zolder van een huis in de Engelse plaats Leighton Buzzard. Van daaruit keek hij door een gat in het plafond toe hoe een 15-jarig meisje naakt aan het douchen was. Na ongeveer twintig seconden keek het meisje naar boven en besefte ze dat ze begluurd werd.

Ze was er zo door getraumatiseerd dat ze wekenlang geen douche meer durfde te nemen. Uiteindelijk vertelde ze haar ouders in december 2016 wat er gebeurd was en werd Fielden gearresteerd.

Overwerkt

De 55-jarige anesthesist, die werkte bij de Britse publieke gezondheidszorg (NHS) en een jaarloon uitkeerde van 265.000 euro, gaf toe dat hij haar begluurde voor zijn eigen seksuele voldoening. Hij verdedigde zich door te stellen dat hij op het moment van de feiten overwerkt was.

Celstraf en boete

De topdokter kwam meteen op de zwarte lijst terecht en werd ontslagen door de NHS. Hij kreeg tevens een celstraf van vijf maanden met twaalf maanden uitstel. Daarnaast moet hij 150 uur onbetaald werk uitvoeren en kreeg hij een boete van 4.000 euro.