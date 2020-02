“Alles op zijn tijd”: Brazilië lanceert anti-sekscampagne

De Braziliaanse overheid probeert een boodschap te sturen naar haar jeugd: stop, denk na, geniet van je tienerjaren – en word niet zwanger. Brazilië heeft het hoogste tienerzwangerschapspercentage in Latijns-Amerika. Daar probeert ze met deze campagne iets aan te doen.

Zwangerschap bij tieners is een enorm probleem in Brazilië. De nieuwe campagne ‘Adolescence first, pregnacy after’ is een idee van het ministerie van gezondheid en het ministerie van vrouwen, familie en mensenrechten van Brazilië. Ook op sociale media proberen ze zoveel mogelijk jonge mensen aan te spreken met de hashtag #tudonoseutempo (alles op zijn tijd).

Religeuze ondersteuning

De minister voor vrouwen, familie en mensenrechten Damares Alves die het project mee heeft opgestart is opgelucht dat er eindelijk iets aan het probleem wordt gedaan. Ook de groeiende evangelische gemeenschap in Brazilië, waar Alves lid van is, is blij met dit nieuws. “Er is ondertussen al een jaar voorbij sinds de gesprekken zijn gestart. We hebben eindelijk de moed gevonden om te zeggen dat we de leeftijd voor seksuele relaties moeten verhogen”, zegt Alves.

Het woord ‘onthouding’ wordt door de campagne niet gebruikt, maar een van de organisaties die Alves consulteerde was ‘Eu Escolhi Esperar’ (Ik heb beslist om te wachten). Die groep werd opgestart door de evangelische pastoor Nelson Junior. “Waarom moeten we mensen niet zeggen om te wachten? Het is logisch, niet ideologisch of religeus. We moeten in Brazilië het debat kunnen overkomen dat alles wat religieus is, slecht is”, aldus Junior.

Emancipatie

Volgens Danie Sampaio, een activisite die strijdt voor het helpen bij bevallingen van meisjes, is religie juist deel van het probleem. “In Brazilië krijgen de meeste mensen maar seksuele opvoeiding als ze 16 à 17 jaar zijn of helemaal niet. En in familiale sfeer wordt er niet gesproken over seks,” vertelt Sampaio. Volgens haar moeten tieners geïnformeerd worden over seks en zwangerschappen. “Onthouding is niet de juiste aanpak, informering wel. Je moet weten hoe je lichaam werkt en ‘nee’ zeggen.”