Bizar: Noodweer in Australië brengt opvallende naaktslak aan oppervlakte

Op een gebergte in New South Wales in Australië zijn er opvallende naaktslakken gespot. Door de felle regen van de laatste dagen komen deze naaktslakken weer tevoorschijn.

De naaktslak, ook Triboniophorus aff. graeffei genoemd, is zeer speciaal door hun felle roosachtige kleur. De naaktslak, die 20cm lang is en 6cm breed, is enkel te vinden op de Australische Mount Kaputar. Door de hevige regen van de laatste dagen doken de naaktslakken terug boven de grond op.

Uitsterven

Volgens weekdierkundige Frank Köhler zal de naaktslak vroeg of laat niet meer te zien zijn. De hevige bosbranden van de afgelopen maanden in Australië hebben ervoor gezorgd dat ze zich wellicht niet zullen kunnen aanpassen aan de grote klimaatveranderingen. Daarnaast zijn ze met hun fluoriserende kleur voor vogels goed te zien en zijn ze dus een makkelijke prooi.