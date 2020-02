Youth for Climate vergezelt actievoerders aan poort Ineos Phenol

Een 15-tal jongeren van de klimaatbeweging Youth for Climate heeft vandaag mee actie gevoerd aan de poort van Ineos Phenol in Doel. Youth for Climate, dat al voor de vijfde keer vertegenwoordigd was op de stakerspost, hing er een spandoek naast de vlaggen van de vakbonden. Youth For Climate steunt de staking bij het chemiebedrijf, die al vier weken aan de gang is. Die staking brak uit na het ontslag van een ACLVB-afgevaardigde en heeft dus niets te maken met klimaatrechtvaardigheid, maar volgens de jongeren is er toch een link tussen beide zaken. “Wij willen met Youth for Climate een gezamenlijk front vormen van bezorgde burgers, over alle leeftijden heen. Het moeten niet steeds de burger en werknemer zijn die de last moeten dragen van het wanbeleid van bedrijfsleiders”, zegt Jasmijn Defize van Youth for Climate.

De jongeren hingen een spandoek om aan de hekken van Ineos Phenol. Het is de vijfde keer dat ze aanwezig zijn aan het vakbondspiket. “Voor Youth for Climate is het de eerste maal dat we met een grotere delegatie aanwezig zijn en samen een duidelijk signaal geven”, zegt Gilles Vandaele.

bron: Belga