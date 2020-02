Wereldkampioen Mads Pedersen blijft tot eind 2022 bij Trek-Segafredo

Trek-Segafredo heeft trots bekendgemaakt het contract van wereldkampioen Mads Pedersen met twee seizoenen te hebben kunnen verlengen. De 24-jarige Deen, die nog voor dit seizoen vastlag, ondertekende een nieuwe overeenkomst tot eind 2022. Hij zal tegen dan zes jaar voor het team hebben gereden, waarbij hij zijn profdebuut maakte. De Deen, die vorig jaar in Yorkshire verrassend de wereldtitel veroverde, was erg dankbaar bij het team te kunnen blijven. “Algemeen manager Luca Guercilena geloofde van in het begin in mij. Hij liet me debuteren bij de grote jongens nadat mijn contract bij Cult (een Deense continentale ploeg, red.) afliep en behield altijd het vertrouwen in mij.”

“De komende jaren wil veel winnen”, ging Pedersen verder. “Ik wil een meer constant niveau halen en vooral in de klassiekers top zijn. Ik wil mijn regenboogtrui alle eer aandoen.”

Pedersen telt tot op dit moment twaalf profzeges, waarbij – naast zijn wereldtitel – eindzeges in de Ronde van Denemarken en de Tour du Poitou-Charentes. Hij werd in 2017 ook Deens kampioen op de weg. In 2018 verraste hij de wielerwereld een eerste keer met een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen.

“Dit team voelt als één grote familie”, besloot Pedersen. “Iedereen heeft me van in het begin geholpen en ik ben heel blij dat ik ook de komende jaren kan samenwerken met alle prachtige mensen binnen het team.”

