Vliegtuigongeluk Istanboel – Balans loopt verder op: één dode en 157 gewonden

Bij het vliegtuigongeluk in het Turkse Istanboel is één dode gevallen en zijn 157 mensen gewond geraakt. Dat heeft Fahrettin Koca, de Turkse minister van Gezondheid, woensdagavond meegedeeld. In het Aziatische deel van de Turkse metropool Istanboel was woensdag een lijnvliegtuig van Pegasus Airlines bij de landing naast de piste terechtgekomen en in verschillende delen gebroken.

De voorbije uren werd de balans van het aantal slachtoffers stelselmatig verhoogd door de Turkse overheid. “Op die moment zijn er 157 mensen in het ziekenhuis opgenomen en één van onze burgers heeft het leven verloren”, zegt Koca.

Er waren 177 passagiers en zes bemanningsleden aan boord van het vliegtuig.

bron: Belga