Trump ontvangt Venezolaanse oppositieleider Guaido

De Amerikaanse president Donald Trump gaat de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó vandaag ontvangen in het Witte Huis. Tijdens het bezoek wil Trump bespreken “hoe we met president Guaido kunnen samenwerken om een democratische overgang in Venezuela te bespoedigen die een einde maakt aan de huidige crisis”, zegt Stephanie Grisham, woordvoerder van Trump in een verklaring. Guaidó bezoekt om 14 uur (20 uur Belgische tijd) voor het eerst het Witte Huis. De Verenigde Staten behoren tot de vijftigtal landen die Guaidó hebben erkend als rechtmatige leider van Venezuela. In januari 2019 riep hij zichzelf uit tot interim-president van het land, en kwam zo tegenover president Nicolás Maduro te staan waarop een machtsstrijd uitbrak. De Verenigde Staten en veel andere westerse landen willen dat de socialistische president Nicolás Maduro van Venezuela zich terugtrekt.

“We zullen met onze partners in de regio blijven samenwerken om de confrontatie met de onwettige dictatuur in Venezuela aan te gaan, en we zullen aan de zijde van het Venezolaanse volk staan om te zorgen voor een democratische en welvarende toekomst”, aldus Grisham nog.

bron: Belga