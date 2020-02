Senatoren leggen uit hoe ze zullen stemmen in afzettingsproces tegen Trump

In de Amerikaanse Senaat zijn de verkozenen woensdag beginnen uitleggen hoe ze later op de avond (Belgische tijd) zullen stemmen in het afzettingsproces tegen de Republikeinse president Donald Trump. Trump is door het door de Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden beschuldigd van machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en tegenwerking van het Congres in het onderzoek daarnaar. Die twee beschuldigingen vormen volgens de aanklacht grond tot afzetting. De stemming is gepland voor 22.00 uur Belgische tijd.

Na afroeping van zijn naam of haar naam moet elke senator rechtstaand aan zij zetel zeggen of hij of zij de president “schuldig” of “onschuldig” vindt op beide aanklachten. Voor een veroordeling is grondwettelijk een tweederdemeerderheid vereist.

Dat de president het veld zal moeten ruimen is nagenoeg uitgesloten want zijn loyaler Republikeinse partijgenoten beschikken over 53 van de 100 zetels in de Hoge Vergadering. Niettemin kijken waarnemers uit of er bij beide partijen al of niet senatoren met de andere partij meestemmen.

Daarbij is onder andere de blik op de weifelende Democraat Doug Jones gericht. Maar de senator uit Alabama, waar Trump in 2016 won en waar Jones herkozen wil worden, heeft vandaag gezegd “met schroom” Trump schuldig te zullen verklaren op beide aanklachten.

In het proces is er veel om te doen geweest dat een meerderheid het horen van getuigen en het indienen van nieuwe documenten tegenhield. Dit was een opdoffer voor de Democraten want die wilden in het bijzonder gewezen nationaal veiligheidsadviseur John Bolton opgeroepen na een perslek dat Trump in nauwe schoentjes kan brengen.

Meerdere Amerikaanse media meldden vandaag dat de Democraten het hierbij niet zullen laten en Bolton “waarschijnlijk” in het Huis van Afgevaardigden zullen dagvaarden. Tijdens het impeachmentonderzoek in het Huis heeft Bolton, net als anderen, geweigerd te getuigen, volgens media onder druk van het Witte Huis en wat juist mee leidde tot de aanklacht van “obstructie van het Congres”. Een formele dagvaarding heeft Bolton evenwel niet gekregen.

