Private video’s van gebruikers Google Foto’s met vreemden gedeeld

Video’s van sommige gebruikers van de populaire clouddienst Google Foto’s zijn door een bug terechtgekomen op de computers van andere gebruikers. Dat heeft Google toegegeven. “We brengen mensen op de hoogte van een bug die gebruikers kan hebben getroffen die Google Takeout hebben gebruikt om hun inhoud van Google Foto’s te exporteren tussen 21 november en 25 november”, zegt Google in een statement. “Deze gebruikers hebben mogelijk een onvolledig archief ontvangen, of video’s – geen foto’s – die niet van hen waren.”

Google Takeout is een dienst waarmee gebruikers hun data, bijvoorbeeld foto’s en video’s, van de verschillende Google-diensten offline kunnen bewaren, als back-up of om over te zetten naar een andere clouddienst.

Het is niet duidelijk hoeveel Google-accounts getroffen zijn, en Google België kan niet zeggen of er Belgen bij zijn. “We hebben het onderliggende probleem opgelost en een diepgaande analyse uitgevoerd om te voorkomen dat dit ooit nog een keer gebeurt. Het spijt ons heel erg dat dit is gebeurd”, zegt het bedrijf.

Bron: Belga