Premier Wilmès wil banden met Congo verder verdiepen

Het eerste bezoek van een Belgische premier aan Kinshasa in bijna tien jaar is bedoeld om verdere stappen te zetten in de heropbouw van de relaties tussen beide landen. Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) afgelopen namiddag gezegd, kort voor de landing in Kinshasa. Het bezoek van Wilmès komt er een dik jaar nadat Félix Tshisekedi aan de macht kwam, en na een ernstige diplomatieke crisis tussen de twee landen die daaraan voorafging. De afgelopen maanden normaliseerde de relatie al, en Wilmès hoopt tijdens het bezoek, nog tot en met vrijdagavond, verdere stappen te zetten in het verdiepen van de relaties. Grote verklaringen of aankondigingen moeten de komende dagen echter niet verwacht worden, aldus de premier. Enige uitzondering: de heropening van het Belgische consulaat-generaal in Lubumbashi.

De sluiting van dat consulaat-generaal was een van de maatregelen die de Congolezen begin 2017 namen in antwoord op de herziening van de Belgische hulp. De Belgische regering protesteerde zo tegen het herhaaldelijke uitstel van de verkiezingen en de gewelddadige repressie van het volksprotest, maar dat werd in Kinshasa niet in dank afgenomen.

Met het bezoek van Wilmès, De Croo, en ook minister van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) wordt Tshisekedi’s staatsbezoek aan ons land beantwoord. België was in september zijn eerste internationale bestemming.

Bij aankomst in Kinshasa werd de Belgische delegatie opgewacht door de Congolese minister van Binnenlandse Zaken. Voor het eerst in jaren lag er ook een rode loper en stond er een erehaag voor de officiële verwelkoming van de Belgische ministers.

bron: Belga