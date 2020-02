Meer dan vijftig gewonden bij vliegtuigongeluk in Istanboel

In het Turkse Istanboel zijn vandaag minstens 52 mensen gewond geraakt toen een lijnvliegtuig bij de landing op de luchthaven Sabiha Gökçen in drie stukken brak en daarna vuur vatte. Dit heeft gouverneur Ali Yerlikaya van de provincie Istanboel bekendgemaakt. De gewonden zijn naar ziekenhuizen overgebracht. De bewindsman bevestigde dat niemand de dood heeft gevonden bij het ongeluk.

Volgens het gezaghebbende Aviation24.be was het toestel een Boeing 737-800. Het is het tweede ongeluk dit jaar op dezelfde luchthaven met een zelfde type vliegtuig. Ook op 7 januari schoof een toestel van Pegasus Airlines daar over de piste. Niemand raakte gewond of verloor het leven.

Het parket heeft een onderzoek geopend, meldde het staatspersbureau Anadolu.

Bron: Belga