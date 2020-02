Jan Jambon op bezoek bij Orban

Vlaams minister-president Jan Jambon heeft volgende week woensdag een afspraak met de Hongaarse premier Viktor Orban. Jambon gaat naar Boedapest voor de finissage van de expo ‘Rubens, Van Dyck and the Splendour of Flemish Painting’. Jan Jambon reist woensdag naar Hongarije voor een culturele trip, met een economisch en politiek luik. Het voornaamste doel is de tentoonstelling met de Vlaamse meesters in Boedapest, maar Jambon zal ook een onderhoud hebben met Viktor Orban.

“De bedoeling is als minister-president contacten te leggen die nuttig kunnen zijn voor Vlaanderen”, valt woensdag te horen bij het kabinet-Jambon. Orban staat binnen Europa onder druk, onder meer omwille van zijn omgang met de rechtstaat en met de media. “Maar het gaat in dit contact niet om partijpolitiek of om ideologie”, aldus het kabinet.

Een dag later reist Jambon door naar Tsjechië, waar hij ook verschillende leden van de regering zal ontmoeten.

bron: Belga