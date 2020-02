De Amerikaanse Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, heeft president Donald Trump woensdag vrijgepleit van zowel machtsmisbruik als belemmeren van onderzoek naar machtsmisbruik. Er was in de Senaat geen meerderheid voor de twee aanklachten tegen hem die door het Huis van Afgevaardigden waren ingediend. Er was een tweederdemeerderheid nodig om hem uit zijn ambt te zetten.

Daarmee komt een einde aan het door de Democraten ingezette proces om de president af te zetten.

Bron: Belga