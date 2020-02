Grootste overwegenproject van Infrabel van start in Diepenbeek

Spoorwegnetbeheerder Infrabel is in januari gestart met de werken voor de afschaffing en vervanging van alle zeven overwegen in Diepenbeek. Vijf overwegen kaderen binnen het Spartacusproject van De Lijn, waarbij de realisatie van een sneltram tussen Hasselt en Maastricht de eerste stap vormt. Daarnaast moeten de werkzaamheden de veiligheid verhogen en de stiptheid verbeteren. De werken zijn goed voor een investering van 21,8 miljoen euro en zullen tegen de zomer 2022 voltooid zijn. De eerste werkzaamheden op het terrein zijn in januari al gestart. Tussen de overwegen van de Stationsstraat en de Waardestraat wordt er aan de fundering van de weg langs het spoor gewerkt. Op andere plaatsen is men bezig met het verplaatsen van de nutsleidingen. De zeven overwegen worden vervangen door alternatieve mobiliteitsoplossingen, zoals nieuwe bruggen of een onderdoorgang. De overwegen blijven wel nog open tot het alternatief ervoor klaar is. Diepenbeek krijgt ineens ook een volledig vernieuwd trein-, tram- en busstation.

Eind 2019 is BAAC Vlaanderen (Archeologie en Bouwhistorie) ook begonnen met archeologisch onderzoek op de sites langs het spoor en de overwegen. Daarbij hebben ze materiaal en grondsporen gevonden uit verschillende periodes van de steentijd tot de middeleeuwen, maar ook een loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens een infomarkt zullen experts van Infrabel, TUC RAIL, De Lijn en de gemeente Diepenbeek uitleg geven over het project en de werken aan de buurtbewoners. “Deze infomarkt is zeker een meerwaarde voor de buurtbewoners en verhoogt de betrokkenheid bij het hele Spartacusproject en de beveiliging van de overwegen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Dit is een stevige stap vooruit voor een betere mobiliteit en voor een betere ontsluiting voor Limburg.”

bron: Belga