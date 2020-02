Ethias Cross Maldegem – Yara Kastelijn houdt twee gebroken ruggenwervels over aan val

Yara Kastelijn (Team 777) heeft twee gebroken ruggenwervels overgehouden aan de val die ze woensdag in de Parkcross in Maldegem maakte. “Ik voel me gebroken en dat ben ik ook”, postte de 22-jarige Nederlandse op Twitter. “Ik heb twee breuken opgelopen in de uitsteeksels van wervel vier en vijf.” Kastelijn bleef na een fikse smak een tijdlang liggen en werd wat later afgevoerd naar het ziekenhuis van Eeklo voor nader onderzoek. Hoe lang de ze buiten strijd zal zijn, is niet duidelijk. “De komende dagen zal ik zien wat nog mogelijk is. Ik zou mijn rankings echt graag verdedigen”, twitterde de Europese kampioene.

Met nog twee wedstrijden te gaan is Kastelijn tweede in de Superprestige, op vijf punten van wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado. Met alleen nog de Krawatencross, zaterdag in Lille, op het programma is ze in de DVV Trofee derde op 10:21 van Alvarado.

bron: Belga