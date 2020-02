Coronavirus – Dodentol loopt op tot 490

Het aantal bevestigde sterfgevallen door het coronavirus in China is gestegen tot tenminste 490. De autoriteiten in de provincie Hubei kondigden woensdag 65 nieuwe sterfgevallen aan.

In de dagelijkse update rapporteerde de provinciale gezondheidscommissie in Hubei ook een sterke toename van het aantal besmette mensen, met 3.156 nieuwe bevestigde gevallen. Het aantal dragers van het virus is nu groter dan 23.500 op het hele Chinese vasteland.

In dit stadium zijn in meer dan 20 landen gevallen gemeld. Met uitzondering van een Chinese man uit Wuhan die stierf in de Filipijnen en een andere patiënt in Hongkong die eind januari naar Wuhan ging, vielen alle slachtoffers op het Chinese vasteland.

Bron: Belga