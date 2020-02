Champions League basket (m) – Oostende derde in zijn groep na winst in Torun

Oostende, eerder al zeker van zijn plaats in de achtste finales, is woensdag op de veertiende en laatste speeldag van de groepsfase in de Champions League basketbal met 70-75 gaan winnen bij het Poolse Polski Cukier Torun. Bij de rust stond de Belgische kampioen 39-41 voor. Oostende had het lastig in het eerste kwart (26-22), maar nam daarna de bovenhand (13-19, 19-18, 12-16), al kwam het in het derde kwart nog wel even 53-50 achter. Op een minuut van het einde zette Toron opnieuw zijn voet naast Oostende (68-68), maar in money time bleek de kustploeg het koelbloedigst. Oostende kon niet op zijn aan de knie geblesseerde center Shevon Thompson rekenen. Mikyle McIntosh (14 punt, 10 rbds), Keye Van der Vuurst de Vries (13 ptn, 6 assists) en Amar Sylla (7 ptn, 11 rbds) vingen zijn afwezigheid gepast op. Bij Torun waren Keith Hornsby (21 ptn) en Damian Kulig (20) de uitblinkers.

Met acht zeges en zes nederlagen eindigde Oostende op de derde plaats in zijn groep. In de achtste finales wordt het Franse Dijon, het Griekse AEK Athene of het Spaanse Tenerife de tegenstander.

Quentin Serron is met het Franse SIG Straatsburg uitgeschakeld. Na een nipte 89-90 nederlaag tegen groepswinnaar Türk Telekom eindigden Serron en zijn teammaats op de zevende en voorlaatste plaats in de groep van Oostende. In 16 minuten speeltijd scoorde Serron 3 punten (0/2 2pts, 1/1 3 pts) en plukte hij 1 rebound.

bron: Belga