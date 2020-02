Bondscoach Mestdagh heeft selectie van 12 Belgian Cats voor duels in Oostende klaar

Bondscoach Philip Mestdagh heeft twaalf Belgian Cats opgenomen in zijn selectie voor het olympisch kwalificatietoernooi dat vanaf donderdag op de planning staat in een uitverkochte Versluys Dôme in Oostende. De Belgen openen op donderdag met een partij tegen Canada, waarna zaterdag het duel met Japan volgt en zondag met Zweden. Mestdagh wijzigde zijn kern niet waarmee hij in november de twee eerste kwalificatiewedstrijden voor het EK 2021 tegen Oekraïne en Finland won. De Belgische T1 rekent op sterkhouders Julie Allemand (LDLC Lyon), Kim Mestdagh (Charleville-Mézières), Antonia Delaere (Nantes), Kyara Linskens (Enisey Krasnoyask), Emma Meesseman (Ekaterinburg) en Jana Raman (Valencia), die stuk voor stuk de goede vorm beet hebben. Ann Wauters basket sinds eind november voor het Turkse Kayseri.

Van de voorselectie van zestien namen vallen youngsters Maxuella Lisowa (Castors Braine) en Emmeline Leblon (Luik Panthers) af, net als Elise Ramette (Sint-Katelijne-Waver) en Serena-Lynn Geldof (Namen). Julie Vanloo behoorde niet tot de voorselectie.

Voor het Belgische vrouwenbasket zou olympische kwalificatie een primeur zijn, maar Emma Meesseman en co zullen hun deelname in een pittige poule zeker niet cadeau krijgen. Opvallend: met Japan kwam er voor de Cats het organiserende land van de Spelen uit de bus. Japan is, net als wereldkampioen Verenigde Staten, al zeker van zijn ticket voor het olympisch basketbaltoernooi, maar speelt het kwalificatietoernooi als voorbereiding. In deze poule zullen dus maar twee (extra) landen zich plaatsen voor de Spelen.

Selectie:

Julie Allemand (Lyon, Fra), Marjorie Carpréaux (Kangoeroes Mechelen), Antonia Delaere (Nantes, Fra), Kyara Linskens (Krasnoyarsk, Rus), Billie Massey (Sint-Katelijne-Waver), Emma Meesseman (Ekaterinburg, Rus), Hanne Mestdagh (Namur Capitale) Kim Mestdagh (Charleville, Fra), Heleen Nauwelaers (Bembibre, Spa), Jana Raman (Valencia, Spa), Laure Resimont (Tarbes, Fra), Ann Wauters (Kayseri, Tur)

Bron: Belga