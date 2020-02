Birger Verstraete blijft sukkelen met de knie, maar is op de weg terug

Birger Verstraete heeft tot dusver nog niet te veel plezier beleefd aan zijn transfer afgelopen zomer van AA Gent naar de Duitse promovendus FC Keulen. Terwijl die andere landgenoot, Sebastiaan Bornauw, een vaste basisplaats heeft bij de Geitenbokken, sukkelt Verstraete al bijna het hele seizoen met de knie. Vandaag liet Keulen weten dat Verstraete “progressie maakt in zijn herstel”. Hij trainde individueel. De 25-jarige middenvelder, die in september 2018 één cap verzamelde bij de Rode Duivels, maakte in juli vorig jaar voor zo’n vier miljoen euro de oversteek naar Keulen. Bij het begin van het seizoen was hij een vaste pion op het middenveld van de roodhemden, maar midden september viel onze landgenoot uit met een meniscusblessure. Die hield hem tot begin november aan de kant, waarna Verstraete basisplaatsen afwisselde met een plek op de bank.

In januari, op trainingskamp in Benidorm, stak de kniepijn in een oefenwedstrijd tegen Charleroi weer de kop op. Verstraete speelde sindsdien niet meer voor Keulen. Hij kwam tot dusver in tien officiële duels in actie.

Keulen kent de voorbije anderhalve maand een heropleving in de Bundesliga. Sinds half december won het team van coach Markus Gisdol, die midden november het roer overnam, vijf van zijn zes laatste competitiewedstrijden.

Bron: Belga