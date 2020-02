Betalen met maaltijd- en ecocheqes kan op de hoeve

Wie maaltijd- of ecocheques krijgt, zal die ook kunnen uitgeven op land- en tuinbouwbedrijven. De Boerenbond en de uitgevers van de cheques zetten hun schouders onder een campagne om hoeveaankopen te promoten. In theorie kunnen klanten voor voeding al met maaltijdcheques terecht op de boerderij, of kunnen ze met hun ecocheques bloemen, planten, potgrond of bio kopen bij tuinbouwbedrijven. “Maar in de praktijk is de omzet nihil”, aldus Chris Botterman, hoofd sociale zaken bij Boerenbond.

Om de hoeveeankopen te promoten, hebben de landbouworganisatie en de overkoepelende organisatie van uitgiftemaatschappijen woensdag een akkoord ondertekend. Bedoeling is op korte termijn het gebruik van maaltijd- en ecocheques op de boerderij voor voedsel, bloemen, planten, tuinartikelen en bioproducten te faciliteren en promoten.

Boerenbond hoopt zo extra omzet richting de landbouwbedrijven te laten vloeien. Een breed gebruik van de cheques op het boerenerf past bovendien binnen een duurzaam aankooppatroon, klink het.

Er volgt een brede informatiecampagne bij het grote publiek, en de landbouwers. Die laatsten zullen worden ondersteund om betalen met de maaltijd- en ecocheques mogelijk te maken. Boerenbond denkt bijvoorbeeld aan een groepsaankoop van betaalterminals.

bron: Belga