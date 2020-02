Beslag bij Justitie en Buitenlandse Zaken

De advocaten van tien kinderen van IS-moeders sturen een deurwaarder langs bij de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken. Ze willen de overheid op die manier dwingen de kinderen, die samen met hun moeders in het Syrische kamp Al-Hol zitten, naar ons land te repatriëren. Dat zegt meesters Abderrahim Lhlali en Mohamed Ozdemir in de kranten van Mediahuis. De drastische demarche volgt op de uitspraak van de Brusselse kortgedingrechter. Die besliste dat de tien kinderen consulaire bijstand en identiteits-, administratieve of reisdocumenten moesten krijgen, opdat ze onder begeleiding naar België konden reizen. De rechtbank gaf de regering zes weken de tijd om het vonnis uit te voeren, zo niet moest de staat 5.000 euro dwangsom betalen per kind en per dag vertraging.

Die periode is intussen voorbij. De dwangsommen zijn ondertussen opgelopen tot 503.000 euro. Omdat de regering ze tot op vandaag niet betaalt, gaan de advocaten nu over tot bewarend beslag. Als de regering nu niet betaalt, wordt dat beslag ook effectief uitgevoerd. Volgens de advocaten volstaan de inspanningen die de regering deed niet en doet ze vooral alsof ze moeite doet.

bron: Belga