Airbus legt Chinese assemblagelijn stil door coronavirus

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft zijn Chinese assemblagelijn, in de stad Tianjin, stilgelegd omwille van het coronavirus. Dat meldt Airbus. De assemblagelijn werd stilgelegd onder meer omdat de Chinese overheid vraagt dat mensen zo veel mogelijk van thuis zouden werken, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarnaast zorgen de reisbeperkingen binnen China en naar andere landen voor logistieke problemen, geeft Airbus nog mee.

Op de assemblagelijn in Tianjin worden toestellen van de A320-familie in elkaar geschroefd. Volgens het persagentschap Bloomberg rollen er zes vliegtuigen per maand van de band, of ongeveer 10 procent van de totale productie van kleinere modellen van Airbus.

Onder meer autobedrijven als General Motors, Volkswagen en Toyota schortten hun productie in China al op.

bron: Belga