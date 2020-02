“Aanwezigheid van Clijsters is win-winsituatie voor iedereen”

Kim Clijsters draait deze week mee met de Belgische Fed Cup-selectie in Kortrijk. De 36-jarige Limburgse, in volle opbouw naar een (nieuwe) comeback, fungeert als sparringpartner voor Elise Mertens en co. “Het is voor iedereen een meerwaarde dat zij hier is”, legt kapitein Johan Van Herck uit. “Het is voor ons een goeie zaak dat iemand met zoveel ervaring op het circuit erbij is. Voor haar is het ook een goeie situatie. Op haar academie traint ze alleen terwijl ze hier met de andere meisjes op topniveau kan trainen. Ze kan ook kennismaken met de staf, de organisatie. Het is voor iedereen een win-winsituatie. Alles verloopt heel goed en daar hadden we op gehoopt.”

De Kazachse kapitein liet verstaan dat hij Clijsters mogelijk toch nog op het terrein verwacht. Van Herck heeft nog tot donderdag de tijd om de ex-nummer 1 toe te voegen aan zijn selectie. “Die optie hebben we inderdaad, maar dat zal niet gebeuren”, benadrukte hij. “Het was vanaf het begin voor iedereen heel duidelijk dat ze hier zou zijn als sparringpartner. Toen ze herbegon, hoopten we misschien allemaal dat ze klaar zou geraken. Maar voor een speelster is de gezondheid het allerbelangrijkste en we moeten nu gewoon vertrouwen hebben in de speelsters die er zijn.”

Elise Mertens juicht de aanwezigheid van Clijsters toe. De twee werkten samen een training af. “Ze slaat heel hard”, lachte de Belgische nummer 1. “Ik moest goed mijn best doen om te volgen. Het is altijd plezant om tegen haar te spelen. Ze is zelf ook heel gemotiveerd om te spelen, wat de training leuker maakt. Haar niveau zit goed. Ik hoop deze week nog met haar te kunnen trainen.”

Bron: Belga