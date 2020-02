10-jarig Belgisch wonderkind wil in Israël studeren

Laurent Simons, een 10-jarige hoogbegaafde jongen die op universitair niveau elektrotechniek studeerde, wil naar de universiteit in Israël, althans volgens de Israëlische ambassadeur in Brussel. “Dit Belgische jonge genie wil aan een Israëlische universiteit studeren en de wereld veranderen”, schreef Emmanuel Nahshon op Twitter. “Welke universiteit zal winnen? “, voegde hij eraan toe. Bij het Twitter-bericht was een foto van de twee gevoegd.

Laurent heeft een IQ van 145 en haalde zijn middelbareschooldiploma in de zomer van 2018. Hij brak zijn verdere studies eind 2019 af, kort voordat hij een bachelor in elektrotechniek zou halen aan de Technische Universiteit Eindhoven. Er ontstond een conflict met de universiteit in het zuiden van Nederland.

Zijn ouders beslisten een einde te maken aan deze studie, zei zijn vader Alexander Simons destijds. Volgens TU Eindhoven wilden Laurents ouders dat hij in december 2019 eindexamen zou doen, voor zijn 10de verjaardag, maar de universiteit zei dat dit niet mogelijk was en dat Laurent zijn diploma halverwege dit jaar zou halen.

Laurent is geïnteresseerd in biotechnologie, vooral in artificiële organen. Het is volgens de Israëlische nieuwswebsite ynet nog niet duidelijk aan welke universiteit het wonderkind wil studeren. De Israëlische ambassadeur verzekerde het gezin dat hij met verscheidene universiteiten over Laurent zou spreken.

