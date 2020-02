Saudische vrouw onder vuur nadat ze boerka inruilt voor bikini (foto)

De Saudische tiener Rahaf Mohammed Al-Qunun (19) krijgt heel wat kritiek nadat ze een bikinifoto deelde naast een oude foto van haar in een nikab. Ze wil ermee duidelijk maken dat ze zich bevrijd voelt sinds ze haar nikab achterwege laat.

Rahaf Mohammed Al-Qunun werd vorig jaar wereldnieuws toen ze van haar familie vluchtte en de oversteek probeerde te maken naar Australië. Ze werd echter onderschept in Thailand. “Als ze me dwingen om terug te keren naar Saudi-Arabië, komt mijn leven in gevaar”, zei ze destijds.

Vrije vrouw

Intussen is Rahaf, die de islam heeft afgezworen omdat die voor haar een belemmering van de vrijheid was – een nieuw leven begonnen in Canada. Onlangs deelde ze op Twitter een bikinifoto naast een oude foto in nikab om aan te tonen dat ze nu veel gelukkiger is dan vroeger. “De grootste verandering in mijn leven. Van gedwongen te worden om zwarte lakens te dragen en gedomineerd te worden door mannen tot een vrije vrouw zijn”, schreef ze erbij.

Kritiek en steun

Haar bericht ging viraal en werd hevig besproken. Sommige Saudische critici haalden uit naar haar omdat ze zich ‘blootgaf’. “Je lichaam laten zien is niet de manier om je vrijheid te uiten”, klinkt het onder meer.

Anderen hebben dan weer enorm veel respect voor haar. “We hebben meer mensen zoals jij nodig in deze wereld. Wat je hebt gedaan, was enorm moedig. Wees trots op wat je bereikt hebt”, luidt het nog.