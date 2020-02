Man verwijdert Tinder na DIT harteloze bericht

Tinderdates zijn tegenwoordig schering en inslag, maar af en toe gaat zo’n afspraakje grondig fout. De Britse Harry, afkomstig uit Leeds, mocht dat aan den lijve ondervinden. Na het onfortuinlijke incident heeft hij gezworen om Tinder te verwijderen.

Soms verkeer jij in de overtuiging dat alles vlotjes is verlopen, maar wordt die mening niet gedeeld door je date. Dat was ook het geval bij Harry. Door de gemene reactie van zijn Tinderdate heeft hij zijn vertrouwen in de datingapp dan ook verloren.

“Het spijt me”

Harry en Rachel gingen samen op date nadat ze hadden gematcht op Tinder. Naar zijn mening verliep alles goed en na afloop stuurde hij haar dan ook een berichtje via iMessage. “Hey, het was gisterenavond erg leuk 🙂 Ik zou het tof vinden om elkaar nog eens te zien?” Hij verwachtte waarschijnlijk een lief antwoord, maar het liep anders af. Rachel maakte een screenshot van zijn bericht, bedoeld voor één van haar vriend(inn)en, maar stuurde die foto in plaats daarvan naar hem met de boodschap “LMAO”. Ze zag haar fout al snel in en voegde snel een zinnetje toe: “Oh God, het spijt me zo!”

Harry besloot om de harteloze daad op Twitter te delen en liet eveneens weten dat hij Tinder gaat verwijderen. Zijn tweet werd al snel opgepikt door anderen en verzamelde maar liefst 262.000 likes en 24.000 retweets. Andere Twitteraars lieten weten dat hij beter af was zonder haar en kraakten Rachel helemaal af. Hoe het verhaal afliep, is jammer genoeg niet geweten.