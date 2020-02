VIDEO. Japan lanceert videogids over verkeersregels

De organisatie ‘Japan Automobile Federation’ (JAF) heeft een videogids gelanceerd. Hiermee willen ze buitenlandse toeristen de waarden en normen van het Japanse verkeer leren kennen.

Het aantal verkeersongevallen in Japan met huurauto’s blijft toenemen. De JAF wil met deze filmpjes buitenlandse bestuurders helpen. De gids legt op een grappige manier de verschillen uit tussen de Japanse verkeersregels en die van andere landen. De video’s vertellen in zes talen uit wat de meest gemaakte fouten zijn en hoe je ze kan vermijden.

Drie opmerkelijke verschillen

De videogids behandelt de drie grootste verschillen tussen het Japanse verkeer en andere landen. Zo rijdt men in Japan aan de linkerkant van de weg, net als in het Verenigd Koninkrijk en Australië. Ook zijn de Japanse stopborden driehoekig met de punt naar beneden en niet in een achthoekig bord. Het woord ‘STOP’ staat er ook in het Japans op. Als laatste behandelt de videogids ook spoorwegovergangen want het is verplicht voor auto’s om in Japan te stoppen, omdat de treinen door zeer nauwe woonwijken en wegen rijden.