Belgische Grey Day schoof amper één dag op naar 5 februari

Gisteren was het opnieuw Grey Day, de dag waarop België door zijn voorraad groene energie zit. Dat schrijft VRT NWS. Ons land kan dus slechts 35 dagen op groene stroom draaien en bevindt zich daarmee in de staart van het Europese peloton. In vergelijking met vorig jaar boekte ons land slechts een dag winst.

Op basis van de meest recente Europese cijfers is België er in 2018 slechts 0,3% op vooruitgegaan wat betreft de productie van groene energie: van 9,1 naar 9,4%. Uitgebeeld op een denkbeeldige tijdlijn betekent dat dus dat ons land sinds gisteren uitsluitend op grijze energie uit kerncentrales en fossiele brandstoffen moet draaien, de voorraad groene energie is na amper 35 dagen al helemaal uitgeput.

Slechte leerling

Met deze cijfers bengelt België helemaal achteraan in het Europese peloton. Enkel Luxemburg, Malta en Nederland doen het nog slechter. Koplopers zijn de Scandinavische landen. Zweden haalde in 2018 ruim 55% groene energie, waarmee ze bijna 200 dagen konden rondkomen. Noorwegen en IJsland, die niet tot de EU behoren, doen het zelfs nog beter, met 266 en 285 dagen respectievelijk.

Achterstand loopt op

Wat nog verontrustender is, is dat onze achterstand ten opzichte van de koplopers oploopt en we ook onze eigen doelstellingen niet halen. Voor 2020 was vooropgesteld dat we aan 13% hernieuwbare energie moesten zitten, maar volgens VRT NWS zouden we in het huidige tempo pas in 2030 dat doel halen.