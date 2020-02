Wielrenner Dumoulin moet rentree door ziekte uitstellen

Wielrenner Tom Dumoulin moet zijn debuut voor Jumbo-Visma uitstellen. De Nederlander zou morgen starten in de Ronde van Valencia, maar hij is ziek geworden. Dumoulin reist terug naar huis om te herstellen, zo werd vandaag bekendgemaakt. “Dit is niet de manier waarop ik het seizoen wilde beginnen, maar we moeten verstandig zijn”, schrijft de 29-jarige renner op Instagram. “Als je je niet goed voelt, kan je beter niet koersen. Ik ging naar Spanje om mijn conditie op te bouwen, niet om het af te breken. Ik hoop snel terug te zijn!”

Dumoulin zou in Valencia zijn eerste koersdagen gaan maken sinds hij half juni het Critérium du Dauphiné moest verlaten vanwege een knieblessure. Hij kwam sindsdien niet meer in actie. De Giro-winnaar van 2017 verruilde Team Sunweb aan het einde van vorig seizoen voor Jumbo-Visma.

bron: Belga