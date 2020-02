Weinig verschuivingen in vernieuwd partijbestuur Vlaams Belang

De partijraad van Vlaams Belang heeft een nieuw partijbestuur verkozen. De samenstelling blijft grotendeels dezelfde, maar er zijn wel drie nieuwkomers: Michel Cardon, Tom Vandendriessche en Bob De Brabandere. “Met het voorgaande partijbestuur wonnen we de verkiezingen vorig jaar. Met dit partijbestuur moeten we die in 2024 nog overtuigender winnen”, zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken. Met de verkiezingsoverwinning van 26 mei 2019 was er volgens partijvoorzitter Tom Van Grieken weinig reden om het partijbestuur grondig overhoop te gooien. “Ik was bijzonder tevreden over het voorgaande partijbestuur”, zegt Van Grieken. “De verkiezingen van 2019 toonden aan dat we samen de juiste keuzes hebben gemaakt.”

Van Grieken zelf blijft als voorzitter geflankeerd door ondervoorzitters Barbara Pas (Kamerfractieleider) en Chris Janssens (fractieleider Vlaams Parlement). Ook de rest van het bestuur blijft grotendeels ongewijzigd. Er zijn wel drie nieuwkomers: Michel Cardon – hoofd van sociale media en politiek secretaris, Europarlementslid Tom Vandendriessche, en senator Bob De Brabandere. Die laatste zetelde in het verleden al eens in het partijbestuur, meer bepaald onder oud-voorzitter Gerolf Annemans.

bron: Belga