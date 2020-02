Tremelo huldigt Thibau Nys voor wereldtitel bij de junioren op 7 februari

Net zoals in het verleden zo vaak bij zijn vader Sven gebeurde, plant het gemeentebestuur van Tremelo op vrijdag 7 februari in Baal een huldiging van zoon Thibau voor het behalen van de wereldtitel bij junioren in het Zwitserse Dübendorf afgelopen zondag. De huldiging door het college van burgemeester en schepenen is die dag gepland omstreeks 21 uur in zaal De Toekomst in Baal in de marge van een feest dat supporters en sympathisanten in samenwerking die avond organiseren voor hun kersverse wereldkampioen.

Thibau Nys veroverde zondag de wereldtitel na een regelrechte demonstratie. Hij finishte met een voorsprong van 31 seconden op Lennert Belmans. Emiel Verstrynge werd derde op 38 seconden en zorgde voor een volledig Belgisch podium. Voor het behalen van zijn WK-titel had Nys dit seizoen al 17 overwinningen op zijn palmares.

bron: Belga