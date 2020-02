“Prijsverhogingen BNP Paribas Fortis zijn buitensporig”

Minister van Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) vindt de prijzen die BNP Paribas Fortis binnenkort aanrekent voor papieren overschrijvingen “buitensporig”. Ze laat de administratie de evolutie van de prijzen van bankverrichtingen tegen het licht houden om na te gaan of er maatregelen nodig zijn. Vanaf 1 april rekent BNP Paribas Fortis klanten 2 euro aan per papieren overschrijving en 6 euro per overschrijving die uitgevoerd door een adviseur. Wie zijn uittreksels op papier wil ontvangen, betaalt sinds 1 januari bovenop de portkosten ook 1 euro servicekosten. Ook andere banken verhogen hun tarieven.

Minister Muylle gaat niet akkoord met de prijsverhogingen die BNP Paribas Fortis voortaan aanrekent. “Digitalisering is een goede zaak, maar we moeten zorgen dat ook wie geen computer heeft, op een vlotte en betaalbare manier toegang blijft hebben tot bankdiensten”, vindt de minister.

Ze laat haar administratie onderzoeken hoe de prijzen van bankverrichtingen de afgelopen jaren geëvolueerd zijn, om op basis daarvan eventueel maatregelen te nemen. “Daarnaast zal ik met mijn collega-minister voor overheidsbedrijven bekijken of we redelijke prijzen voor verrichtingen op papier kunnen vastleggen in de beheerscontracten voor de overheidsbanken BPost en Belfius. De overheidsbanken moeten het goede voorbeeld geven”, besluit Muylle.

bron: Belga