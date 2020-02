Patiënten met coronavirus in Wuhan overgebracht naar gloednieuw ziekenhuis

Een vijftigtal patiënten zijn vandaag overgebracht uit overvolle ziekenhuizen in de Chinese stad Wuhan naar het nieuwe ziekenhuis dat in tien dagen werd opgebouwd. Dat melden Chinese staatsmedia. Het nieuwe ziekenhuis kan zo’n 1.000 patiënten herbergen. Meer dan duizend arbeiders hebben meegewerkt aan de bouw van twee geïmproviseerde ziekenhuizen die onder militair toezicht werden gebouwd in de stad Wuhan, het epicentrum van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De twee ziekenhuizen werden pijlsnel opgebouwd om de overvolle ziekenhuizen in de stad te verlichten van de uitbraak. Zo’n 50 patiënten konden dinsdag al in de nieuwe faciliteit worden ondergebracht.

Het coronavirus heeft tot nu toe 425 levens geëist en meer dan 20.000 mensen besmet. Het virus verspreidde zich ondertussen naar meer dan twintig landen, waaronder ook België.

Bron: Belga