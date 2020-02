Organisatie Tour de France maakt parcours van eerste drie ritten van 2021 openbaar

De organisatie van de Tour de France (ASO) heeft in het Deense Vejle het parcours van de eerste drie etappes van de Tour van 2021 onthuld. Die zal – voor het eerst in de geschiedenis van La Grande Boucle – starten in Denemarken. De Tour van 2021 begint op vrijdag 2 juli met een proloog van dertien kilometer in hoofdstad Kopenhagen. Op zaterdag en zondag staan twee (vlakke) etappes in lijn op het pogramma. ’s Zaterdags rijdt het peloton 199 kilometers tussen Roskilde en Nyborg, waarbij een passage over de achttien kilometer lange Grote Beltbrug indruk moet maken op de supporters. Een dag later moeten 182 kilometers tussen Vejle en Sønderborg overbrugd worden. Tijdens beide etappes moet er onderweg ook licht geklommen worden, maar dat lijkt geen massaspurt in de weg te zullen staan. Op maandag zal het peloton de oversteek maken naar Frankrijk.

Tourbaas Christian Prudhomme toonde zich erg enthousiast met de keuze voor Denemarken. “Kopenhagen is een stad die wielrennen ademt”, liet hij noteren. “Het is fantastisch hier te kunnen starten aan de Tour. De eerste drie etappes zullen de pracht van de landschappen in Denemarken uitgebreid in beeld kunnen brengen. Sportief zijn er bovendien veel scenario’s mogelijk op dit parcours.”

Dit jaar start het Tourpeloton in Nice. De Colombiaan Egan Bernal is titelverdediger. De start is op 27 juni. Drie weken later eindigt de Tour traditiegetrouw op de Champs-Elysées in Parijs.

bron: Belga