Omloop Het Nieuwsblad start nog tot en met 2025 in Gent

In Gent telt men af naar zaterdag 29 februari. Die dag heeft in de Arteveldestad immers de start plaats van de 75e editie van de Omloop Het Nieuwsblad (WorldTour). De Belgische openingsklassieker blijft zeker nog tot en met 2025 in Gent. Dat werd vandaag bevestigd tijdens een persconferentie in café De Karper, uitgebaat door Ronie Keisse, de vader van Iljo Keisse. Aan het parcours schaafden de organisatoren bijzonder weinig. “De Omloop het Nieuwsblad wordt door de renners toch nog steeds omschreven als een heel belangrijke koers”, begon Peter Van Petegem, drievoudig winnaar van de Omloop en adjunct-koersdirecteur, zijn uiteenzetting. “Het is de eerste in onze contreien en win je die wedstrijd dan is je seizoen al fantastisch gestart. Mijn eerste zege betekende zelfs de lancering van mijn carrière. Plots kende iedereen mij.”

“Ik ben ook blij dat de Molenberg opnieuw een plaats gekregen heeft op het parcours”, vervolgde Van Petegem. “Volgens mij is dat een bijzonder mooie helling en misschien wel dé plaats waar de finale van de koers wordt ingezet. Na de start in Gent rijden we via Zottegem naar een eerste passage aan de kasseizone van de Haaghoek. Daarna vatten we met de Leberg en Den Ast de eerste hellingen van de dag aan. Na een nieuwe keer de Haaghoek snijden we de Molenberg aan. En van dan af zal het zeker niet meer stilvallen. Daar zullen de derde passage van de Haaghoek en de opvolging van de legendarische hellingen Muur van Geraardsbergen en Bosberg zeker voor iets tussen zitten.”

Vorig jaar ging de zege in de Omloop naar Zdenek Stybar. De Tsjech rondde een solo af. Greg Van Avermaet werd tweede voor Tim Wellens.

Het parcours van de dameskoers, dit jaar aan zijn 15e editie toe, telt 126 kilometer met onderweg 10 hellingen en 5 kasseistroken.

“Wat die vrouwenkoers ook zo mooi maakt is dat ze over bijna dezelfde wegen rijden als de mannen”, aldus Van Petegem. “En ook zij worden dus over de iconische hellingen als de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg gestuurd. Ook in die koers zijn alle ingrediënten voorzien om er een zeer boeiend kijkstuk van de te maken.”

Vorig jaar ging de zege in de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen naar de Nederlandse Chantal Blaak. Nog nooit slaagde een Belgische renster erin deze openingsklassieker te winnen.

bron: Belga