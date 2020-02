Naziroofkunst ontdekt in Koninklijke Bibliotheek

In 1942 werd de kunstcollectie van de joodse familie Dorville gedwongen verkocht. Nu blijkt dat een van die werken in het bezit is van de Koninklijke Bibliotheek, de instelling die ons cultureel patrimonium beheert. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. Het gaat om La buveuse d’absinthe, een aquarel van Félicien Rops uit 1876. De Bibliotheek kreeg het stuk via een omweg: ze kocht het in 1968 van een Franse kunsthandelaar. Maar de documentatie bij het werk maakt duidelijk dat het om ­dezelfde aquarel gaat als diegene die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nice werd geveild.

Hoewel de herkomst in haar eigen catalogus vermeld is, had de Bibliotheek niet in de gaten dat het om roofkunst kon gaan. “We hebben de aquarel in 1968 in goed vertrouwen gekocht”, zegt interimdirectrice Sara ­Lammens. “Na de oorlog heeft de Bibliotheek duizenden werken gekocht, waarop wellicht niet altijd een grondig herkomstonderzoek gevoerd is. Vaak kon dat niet, omdat op de markt stukken werden aangeboden waarvan een stuk historiek ontbrak.”

De Bibliotheek gaat de zaak verder ­onderzoeken. “Mocht blijken dat het effectief om roofkunst gaat en de nabestaanden na de oorlog nooit werden vergoed, dan zullen we alle opties bekijken. Ook die van ­teruggave of vergoeding”, aldus Lammens.

bron: Belga