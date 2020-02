“Midden-Oostenplan Trump wijkt af van internationale consensus”

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, heeft gezegd dat het Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten indruist tegen de internationaal overeengekomen parameters voor het oplossen van het Israëlisch-Palestijns conflict. Israël maant hij aan geen delen van de Westelijke Jordaanoever in te lijven. Het langverwachte plan dat vrede moet brengen in het Midden-Oosten werd vorige week voorgesteld door de Amerikaanse president Donald Trump. Het wil Israël de controle geven over de Joodse nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever, en over de strategisch belangrijke Jordaanvallei. Tegelijk roept het op tot de oprichting van een Palestijnse staat.

Het plan wijkt af van de grenzen van 1967, die voorheen altijd de basis vormden voor elk vredesplan. Borrell benadrukte in een mededeling de toewijding van de Europese Unie aan de grenzen van 1967, met gelijkwaardige territoriale ruilen, en aan de oprichting van een onafhankelijke, leefbare Palestijnse staat die in vrede leeft met Israël. “Het Amerikaanse initiatief dat op 28 januari werd voorgesteld wijkt af van deze internationaal overeengekomen parameters”, voegt hij toe.

Borrell zegt ook dat de Palestijnen en de Israëli’s rechtstreeks met elkaar moeten onderhandelen, om tot een duurzame vrede te komen. Hij roept beide zijden op om geen unilaterale handelingen te stellen die de spanningen kunnen aanwakkeren. “We zijn vooral bezorgd over de verklaringen over het plan om de Jordaanvallei en andere delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren”, aldus de Hoge Vertegenwoordiger.

Hij waarschuwt dat dergelijke annexaties door Israël niet onbestraft zullen blijven. “In overeenstemming met de internationale wetgeving en de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, erkent de EU de soevereiniteit van Israël over de sinds 1967 bezette gebieden niet”, klinkt het.

bron: Belga