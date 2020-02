Lydia Peeters plant overleg met andere overheden over transmigranten op snelwegparkings

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) zal met de andere overheden samenzitten om overleg te plegen over “de problemen met de transmigranten aan de snelwegparkings”. Dat zegt ze in een reactie op het nieuws dat de parkings voortaan in drie types ingedeeld worden. Met federaal minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) sprak ze al af om samen met de gouverneurs en lokale besturen naar oplossingen te zoeken. Uit de antwoorden van Peeters op een reeks parlementaire vragen van Maaike De Vreese (N-VA) blijkt dat Vlaanderen afstapt van de indeling van de snelwegparkings in parkings voor kortparkeren enerzijds en voor langparkeren anderzijds. Die indeling was ingevoerd door Peeters’ voorganger Ben Weyts als antwoord op de “transmigratieproblematiek”. Maar wegens de grote vraag naar parkeerplaatsen voor vrachtwagens tijdens de nacht, kiest Peeters ervoor dit systeem niet verder uit te rollen, maar een netwerk uit te bouwen waarbij de parkings ofwel vooral voor vrachtwagenchauffeurs bestemd zijn, ofwel voor pendelaars en toeristen, ofwel voor beiden. Op geen enkele parking zullen de parkeerplaatsen voor vrachtwagens verwijderd worden.

Peeters verduidelijkt dat dat plan niet nieuw is. “Het strategisch netplan dienstenzones met een indeling in vrachtvervoer, personenvervoer en een combinatie is uitgewerkt in de voorbije jaren. Nu wordt er ingezet op de implementatie van dit plan”, zegt ze.

De minister hamert op de blijvende nood aan extra veiligheidsmaatregelen op de autosnelwegparkings, “gezien de problematiek van de transmigratie”. Samenwerken met de andere bestuursniveaus is cruciaal, aldus Peeters. “We kunnen dit niet enkel met Agentschap Wegen en Verkeer oplossen door privébewakingsteams en infrastructurele maatregelen te implementeren. We gaan samenzitten met de andere overheden.”

Peeters had al overleg met minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid De Crem. “We hebben hierbij afspraken gemaakt om samen in dialoog te gaan met de gouverneurs en lokale besturen om samen te zoeken naar oplossingen. Dit wordt in de volgende weken uitgewerkt. Transmigratie is ook een federaal en lokaal probleem waar we met zijn allen aan dezelfde koord moeten trekken.”

bron: Belga