Jan Jambon op bezoek bij Europees brexitonderhandelaar Michel Barnier

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft een bezoek gebracht aan Michel Barnier. De Fransman leidde voor de Europese Unie de onderhandelingen over de brexit en moet nu met het Verenigd Koninkrijk een handelsakkoord proberen te sluiten. Jambon hoopt op een “deugdelijk akkoord”. Het VK is sinds vrijdagnacht geen EU-lidstaat meer. Brussel en Londen maken zich nu op voor onderhandelingen over een akkoord dat in de eerste plaats de handelsstromen over het Kanaal in goede banen moet leiden.

Europees hoofdonderhandelaar Barnier stelde gisteren zijn onderhandelingsmandaat voor en toetst bij de lidstaten af over hoeveel manoeuvreerruimte hij beschikt en wie welke prioriteiten naar voren schuift. Dinsdag ontving hij Vlaams minister-president Jambon. Het gesprek ging over de brexit en de uitdagingen voor de Vlaamse ondernemingen, schreef Barnier na afloop op Twitter. “We willen een breed en diep partnerschap met #VK, met respect voor de EU principes & in het belang van onze economie en burgers.”

Jambon blikte terug op een “aangenaam en nuttig eerste overleg” met Barnier. “Een deugdelijk akkoord over de toekomstige relatie tussen de EU en de Britten is voor Vlaanderen immens belangrijk”, vulde de minister-president aan.

bron: Belga