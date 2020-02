In Frankrijk valt 19-jarige soldaat gendarme aan, mogelijk terroristische daad

Een 19-jarige militair heeft maandag in het oosten van Frankrijk een gendarme aangevallen. Hij werd zelf neergeschoten, meldt de Franse Justitie. Er wordt niet uitgesloten dat het gaat om een terreurdaad.

De jonge soldaat, die gewapend was met een mes, voerde de aanval in de namiddag uit in een gendarmerie in Dieuze, een gemeente met zo’n 3.000 inwoners. De gendarmerie kreeg eerder een telefoon waarin gewaarschuwd werd voor een aanval. De beller zei deel uit te maken van terreurgroep IS, stelt de procureur van Metz, Christian Mercuri.

Het parket van Parijs, dat bevoegd is voor antiterrorisme, zal beslissen of de dader in vervolging gesteld wordt voor terrorisme.

De aanvaller werd twee keer beschoten door een agent en is overgebracht naar het ziekenhuis van Metz, waar hij geopereerd is.

“Ik eer de koelbloedigheid, het professionalisme en het reactievermogen van de gendarmes die tussenbeide gekomen zijn om de dader van een aanval, die plaatsvond binnen de omheining van de kazerne van Dieuze, te arresteren. Ik steun alle gendarmes en hun families”, liet de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner op Twitter weten.

De jonge militair was sinds december aan de slag bij het leger.

